Китайский, пианино, спорт, кулинария! Навка показала способности своей семилетней дочки

Многие поклонники олимпийской чемпионки Татьяны Навки знают, что ее семилетняя дочка Надя Пескова увлечена фигурным катанием.

При этом девочка совершенно не испытывает никакого давления со стороны родителей. По словам спортсменки, она сама захотела кататься на льду и с удовольствием ходит на тренировки.

Между тем наследница Татьяны Навки и Дмитрия Пескова любит не только спорт. Она занимается музыкой и играет на пианино. Воодушевленно учит китайский язык и уже может спеть песенку на языке Поднебесной. Кроме того, любит покулинарничать и порой помочь на кухне маме.

Видеоподборку с талантами своей дочки Татьяна Навка собрала в один ролик, опубликовав его в Instagram Нади.

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