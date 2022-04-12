Телесного цвета – фаворит: на какую женскую обувь всегда западают мужчины, назвал Васильев

Историк моды убежден, что на этот аксессуар женщины должны обращать внимание в первую очередь.

В погоне за красивыми и модными вещами женщины прежде всего должны позаботиться об обуви, убежден Александр Васильев. И уж потом думать об одежде.

Обувь — это пьедестал, на котором подается весь образ дамы. И чем лучше его качество, тем лучше думают о вас.

Историк моды назвал обувь, от которой мужчины сходят с ума, реагируют на нее, как на магнит.

«Обувь телесного цвета выглядит очень притягательно! И лучше с острым носком. Трудно соблазнить мужчину с тупым носом или в каких-то мокроступах», — рассказал Александр Васильев во время прямого эфира на YouTube-канале Formulamodis.

Ведущий заметил, что телесная обувь зрительно удлиняет ноги и создает нежную и волнительную иллюзию босых ног. И очень пожалел, что женщины перестали носить шпильки, ведь они очень нравятся мужчинам!

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