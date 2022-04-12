К каким женщинам никогда не подходят мужчины? Васильев ответил на важный вопрос

Иногда, чтобы сблизиться с противоположным полом, стоит стать немного проще.

Александр Васильев ответил на вопрос своих поклонниц, которые задали ему во время прямого эфира на YouTube-канале «Неизвестный Париж с Игорем Франком». Зрительниц интересовало, почему к ним, красивым, ухоженным, модным не подходят мужчины.

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Историк моды заметил, что с той же проблемой сталкивается икона стиля Рената Литвинова, на которую представители противоположного пола смотрят, но редко к ней проявляют настоящий интерес.

«Мужчины боятся к ней подходить вообще. Они видят ее холодной, стильной, ангелоподобной. Но до тех случаев, пока она не сломает руку или у нее не раздует флюс. Вот когда у нее начинают появляться видимые физические дефекты, тут к ней льнут. Когда она не совсем совершенна. То, что не вполне любят мужчины, — это полное совершенство. Когда Леди Совершенство, они не подходят», — заявил Васильев.

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