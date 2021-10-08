«Мы ждем малыша»: партнер Агаты Муцениеце по «Ледниковому периоду» и его избранница впервые станут родителями

Фигурист, участник шоу Первого канала «Ледниковый период» Александр Энберт и его жена Алеся через несколько месяцев впервые станут родителями.

Будущая мама сообщила новость о предстоящем пополнении в семье в микроблоге, поделившись снимками с осенней фотосессии.

Животик у Алеси Энберт только-только начал появляться. Вероятно, срок беременности приближается к двадцати неделям. Его она не озвучила, а предложила угадать своим подписчикам.

«Кто-то уже знал, кто-то ни о чем не догадывался, но мы очень хотим поделиться с вами самой радостной для нас новостью — мы ждем малыша. Очень скоро расскажу, как мы узнали, и как я рассказала Саше. А пока принимаем поздравления», — написала жена Александра Энберта в микроблоге.

Подписчики тут же принялись поздравлять супругов с предстоящим пополнением в семье.

Вероятно, к приятным словам в адрес будущих родителей присоединится и Агата Муцениеце, которая сейчас принимает участие в восьмом сезоне шоу Первого канала «Ледниковый период».

Актриса выступает в паре с будущим папой Александром Энбертом.

Напомним, в седьмом сезоне шоу фигурист участвовал в паре со звездой сериала «Кухня» Ольгой Кузьминой, именно их пара одержала победу.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.