«Мы ждем малыша»: партнер Агаты Муцениеце по «Ледниковому периоду» и его избранница впервые станут родителями

Фигурист, участник шоу Первого канала «Ледниковый период» Александр Энберт и его жена Алеся через несколько месяцев впервые станут родителями.
Будущая мама сообщила новость о предстоящем пополнении в семье в микроблоге, поделившись снимками с осенней фотосессии.
Животик у Алеси Энберт только-только начал появляться. Вероятно, срок беременности приближается к двадцати неделям. Его она не озвучила, а предложила угадать своим подписчикам.
«Кто-то уже знал, кто-то ни о чем не догадывался, но мы очень хотим поделиться с вами самой радостной для нас новостью — мы ждем малыша. Очень скоро расскажу, как мы узнали, и как я рассказала Саше. А пока принимаем поздравления», — написала жена Александра Энберта в микроблоге.
Подписчики тут же принялись поздравлять супругов с предстоящим пополнением в семье.
Вероятно, к приятным словам в адрес будущих родителей присоединится и Агата Муцениеце, которая сейчас принимает участие в восьмом сезоне шоу Первого канала «Ледниковый период».
Актриса выступает в паре с будущим папой Александром Энбертом.
Напомним, в седьмом сезоне шоу фигурист участвовал в паре со звездой сериала «Кухня» Ольгой Кузьминой, именно их пара одержала победу.
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