«Я была уверена, что в организме все в порядке»: Ольга Кузьмина хотела полететь в космос вместо Юлии Пересильд

Ольга Кузьмина хотела полететь в космос вместо Юлии Пересильд. В своем микроблоге звезда сериала «Кухня» опубликовала фото из больницы с перебинтованным носом. Девушка призналась, что мечтала пройти кастинг в фильм «Вызов». Однако ей пришлось уступить Пересильд из-за проблем со здоровьем.

«Проходя осмотр у высококлассных врачей во время съемок реалити-шоу «Вызов» в надежде полететь в космос (куда благополучно отправилась и откуда вернулась Юля Пересильд), я была уверена, что в моем организме все в порядке. Меня ничего не беспокоило. Но вот лору так не показалось. И после различных рентгенов и МРТ выяснилось, что у меня довольно сильно смещена носовая перегородка. Что само собой стало причиной отказа для дальнейшего прохождения на роль в космические кандидаты», — рассказала Кузьмина в своем Instagram.

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Юлия Пересильд и Клим Шипенко отправились в космос 5 октября. Над фильмом работа будет продолжаться до конца 2022 года. Ранее Шипенко отмечал, что он планирует вернуть в прокате потраченные два миллиарда рублей на их полет.

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