YouTube заблокировал по неизвестным причинам канал «Вечерний Ургант»

С чем связано такое решение — непонятно.

Популярный видеохостинг YouTube по каким-то причинам заблокировал канал «Вечерний Ургант», сообщает телеграм-канал «НеМалахов».

«Этот канал недоступен для просмотра в вашей стране», — гласит надпись, если набрать в поисковике данный канал.

Напомним, что программа «Вечерний Ургант» не выходит в эфир уже почти два месяца. Главная звезда телеведущий Иван Ургант на несколько недель уезжал в Израиль. Официальная причина — поправить здоровье.

Позже Иван Ургант вернулся в столицу. Правда, его программа по-прежнему не выходит. По слухам, раньше осени «Вечерний Ургант» в эфире не появится. Кроме того, будет изменен формат данной популярной передачи.

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