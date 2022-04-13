«Пока папа затаился»: повзрослевшая дочь Урганта сверкнула формами в белом корсете

Эрика уже давно живет в Америке и не тужит.

Поклонники программы «Вечерний Ургант» на Первом канале с нетерпением ждут ее возвращения. Пока говорить о ее возвращении на экраны рано, по некоторым данным, шоу вернется в сетку только, когда закончатся все события.

Иван Ургант в этот момент ведет себя скрытно, будоража умы публики и вызывая своим таинственным поведением лишь усиленный интерес. Один раз он вышел на связь с фолловерами и пообещал вскоре вернуться из Израиля. Также ведущий сообщил, что сам с нетерпением ждет эфиров.

На фоне скрытного поведения Ивана Урганта его старшая дочь Эрика, которая живет в Америке, ведет себя довольно откровенно. В личном блоге она устроила позирования на камеру, примерив белый корсет и полупрозрачную юбку.

«Пока папа затаился, Эрика отжигает», «Огонь, девочка!», «А девочка созрела», «Красивая вы, Эрика», «А где ваш папа?» — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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