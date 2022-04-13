Новости шоу-бизнеса: Пугачева ищет школу в Израиле, Лазарева заступилась за Макаревича, дальнейшая судьба «Вечернего Урганта»

Об этих и других новостях из мира звезд – в обзоре Teleprogramma.pro.

Лиза и Гарри Галкины пропускают школьные занятия, так как каникулы уже закончились. В связи с этим Алла Пугачева экстренно ищет школу для детей в Израиле. Тем временем, стала известна судьба «Вечернего Урганта» на Первом канале.

Об этих и других новостях из мира шоу-бизнеса, которые были популярны среди читателей 12 апреля, — в обзоре Teleprogramma.pro.

Алла Пугачева ищет школу для Лизы и Гарри в Израиле

Певица Алла Пугачева и Максим Галкин уехали в Израиль в начале марта. По слухам, там они подыскивают школу для своих двойняшек Лизы и Гарри.

Дело в том, что каникулы в России давно закончились, а дети пропускают занятия в Первой московской гимназии. Сейчас Лиза и Гарри занимаются с преподавателями, скорее всего, при помощи онлайн-связи.

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Стала известна дальнейшая судьба «Вечернего Урганта»

Уже больше месяца шоу «Вечерний Ургант» не выходит в эфир. Хотя его ведущий Иван Ургант недавно вернулся из Израиля в Россию, в ближайшее время программы не будет в сетке вещания Первого канала.

О возвращении «Вечернего Урганта» в эфир можно будет говорить по окончании всех происходящих событий.

Татьяна Лазарева заступилась за Андрея Макаревича

Недавно Андрей Макаревич оскорбил россиян, назвав их матерным словом. Выходка музыканта всполошила общественность. Тем временем ведущая Татьяна Лазарева не видит в высказывании Макаревича ничего плохого.

«Просто мы такие, не хочется нам пачкать руки, опускаться до этого всего. У нас есть возможность уехать — и мы уезжаем. Так проще. Но кому-то, я уверена, это будут те же самые Макаревич, Земфира, Чулпан и Алла с Максимом — придется все-таки с этим разбираться», — заявила Лазарева.

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У Макса Барских есть богатый спонсор из США

Накануне стали известны новые детали личной жизни оскандалившегося певца Макса Барских. Журналист Алена Жигалова поведала, что близким другом артиста является Алан Бадоев и не только.

«Мне рассказали, что у Макса Барских есть пожилой богатый спонсор из Лос-Анджелеса. И они там вместе все регулярно тусуются. Да, не удивляйтесь. Вместе с Аланом Бадоевым. Вот такая у них семья», — заявила Алена Жигалова.

Сестра Жанны Фриске опубликовала фото из роддома

Сестра Жанны Фриске Наталья родила дочь 8 апреля в одном из столичных роддомов. 12 апреля ее выписали из клиники, а перед этим она запечатлелась в палате с кроваткой, в которой спала наследница.

«Наконец-то мы едем домой. Уже не терпится познакомить доченьку с бабушкой и дедушкой! Это так волнительно», — написала Фриске.

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Александр Домогаров высказался о своем отъезде

Известный в светских кругах журналист Леван Тодуа заявил о том, что актер Александр Домогаров якобы сбежал из России на Кипр. По словам репортера, артиста уволили из Театра им. Моссовета и якобы перспектив в Москве у него не осталось.

Сам Домогаров эту информацию опроверг, уточнив, что находится в своем доме в Подмосковье.

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