Скорректировать эфир: стала известна судьба шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале

Юмористическая передача уже больше месяца не выходит на экранах.

После начала событий на Украине многие передачи на Первом канале прекратились в эфире. Это «Модный приговор», «Давай поженимся», «Жить здорово!», «Вечерний Ургант». Накануне стало известно, что Елена Малышева вернулась в эфир. И многие поклонники стали ждать появления на экранах и другого развлекательного контента.

В частности, стала известна судьба «Вечернего Урганта» на Первом. В ближайшее время шоу не вернется в эфир. Сайт «Фан» со ссылкой на журналиста, погруженного в ситуацию, сообщил, что передача закрыта на время украинских действий. И о ее возвращении можно будет говорить по окончании всех происходящих на Западе процедур.

Сам Ургант никак не комментирует закрытие шоу. Он ранее покинул Россию, обмолвившись, что полетел в отпуск. Обнаружился шоумен в Израиле, где, по слухам, оформляет гражданство.

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