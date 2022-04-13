Назло хейтерам: постройневшая Костенко в мини-шортах обнажила свой послеродовой живот

Анастасия Костенко является известной участницей конкурсов красоты. Уже около пяти лет она счастлива в браке с Дмитрием Тарасовым. Брюнетка столкнулась с критикой, когда стала встречаться с ним, так как футболист расстался с Ольгой Бузовой. Однако новая избранница спортсмена подарила ему детей, о которых он мечтал, хоть от первой жены у него и растет дочка.

Костенко воспитывает троих детей: Милану, которой три года, двухлетнюю Еву и сына Алексея, родившегося в прошлом году. Футболист даже сделал перерыв в карьере, чтобы посвятить себя семье. Они зимой ездили на Мальдивы.

Вскоре поклонники стали подозревать, что жена Тарасова снова беременна. Но 13 апреля Анастасия запечатлелась после тренировки. Она была в топе и рваных джинсовых шортах, обнажив живот и подтянутые формы. В это время рядом с ней ползал сын.

«Любуюсь на свой послеродовой не ушедший и в то же время беременный живот. Хоть 100500 создавайте фейков и пишите о том, чего нет, живот от этого не вырастет. А вот рожки и копытца у вас — да», — заявила она. «Ушло 4 кг за 1-2 недели. И стало привычнее и проще. Спорт на этом не заканчивается», — похвасталась Костенко.

Поклонники предложили ей не обращать внимание на хейтеров. Многие восхитились тем, как выглядит многодетная мама. «Просто чудо», «Ой, хорошенькая», «Да, фигурка у вас шикарная, никого не слушайте», «Очень круто выглядите», «Отпад», «Вот это формы», «Вам просто завидуют», — прокомментировали кадры подписчики.

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