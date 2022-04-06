Нежное утро: Костенко в шелковой пижаме запечатлелась со спящим сыном Тарасова на руках

Анастасия Костенко уже около пяти лет счастлива в отношениях с Дмитрием Тарасовым. Они сыграли свадьбу вскоре после того, как футболист развелся с Ольгой Бузовой. Не раз новую возлюбленную спортсмена критиковали и называли разлучницей.

Но она доказала, что у не крепкая связь с избранником. «Вторая вице-мисс Россия – 2014» подарила ему дочек Еву и Милану, а в прошлом году у них родился сын Алексей.

Примечательно, что теперь Тарасов меньше работает, чтобы помогать жене. Он возит ее в театр и часто сам сидит с детьми. А вот 6 апреля Костенко опубликовала трогательный кадр. Она запечатлелась в шелковой пижаме с сыном на руках. Молодая мама лежала в кровати и смотрела шоу «Холостяк». При этом малыш в ползунка с принтом лежал на ее животике и дремал.

«Пока все спят, решила начать смотреть новый сезон реалити-шоу «Холостяк», — написала Анастасия.

Поклонники восхитились подросшим малышом, которому уже шесть месяцев. Многие отметили, что Костенко хорошая мама. Другие признались, что также смотрят передачи, не отходят от наследников. «Какая вы красивая», «Малыш так сладко спит», «Смотрите, вдруг тоже пригодится», «А Дима где?», «Ну прям картина маслом», «Какой хорошенький сынок», — прокомментировали кадры подписчики.

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