«Шестой месяц уже»: Костенко запечатлела подросшего сына Тарасова в полосатом боди

Анастасия Костенко уже около пяти лет счастлива в браке с Дмитрием Тарасовым. Она не скрывает, что раньше подвергалась критике, так как футболист стал с ней встречаться, когда развелся с Ольгой Бузовой.

Ее хейтеры называли разлучницей, но спортсмен женился на избраннице уже спустя год. А «вторая вице-мисс Россия» подарила ему дочек: Еву и Милану. В прошлом году у пары родился долгожданный сын Алексей.

Примечательно, что Тарасов раньше много работал. Теперь он сделал паузу в карьере, чтобы помогать жене. Футболист часто нянчится с детьми. А накануне Костенко дома отметила свое 28-летие, позвав подруг.

Однако она всегда находит повод для праздника. 31 марта жена спортсмена запечатлела подросшего сына в полосатом боди. Он сам перевернулся и лег на животик. Малыш играл на коврике с игрушками.

«Шестой месяц уже. Дети очень быстро растут, однако. Заметили, какая же на вкус эта безупречная своей безусловностью Любовь? Начинается она с аромата молочка, затем сменяется нотками сладкой сахарной ваты (как на данный момент пахнут Милашка и Евочка), а потом — оп! Запах свечей в форме цифры «18» — и улетели птенчики познавать жизнь вне родительского гнезда. Через 3,5 месяца Милашке уже 4 года… Эх, а с каким ароматом у вас ассоциируются ваши детки?» — написала Анастасия.

Поклонники восхитились малышом. Многие признались, что он похож на папу. «Очаровательный Леша», «У нас тоже был такой же прорезыватель для зубов.Очень классная», «Дети — сладость, самый лучший и любимый аромат!», «Запах ангела», «Просто чудо», — прокомментировали пост подписчики.

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