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Музыкальный этюд с «плаксивыми» нотами: Пугачева уселась за расстроенный рояль в гостях

Пугачева не смутило даже то, что она извлекала из музыкального инструмента совсем не те звуки, что ласкают слух. При этом гости были в восторге.

Музыкальный этюд с «плаксивыми» нотами: Пугачева уселась за расстроенный рояль в гостях
Алла Пугачева. Фото: Борис Кудрявов/КП

Кристина Орбакайте делилась с поклонниками памятными кадрами, показав, как Примадонна с легкостью импровизирует, сидя за расстроенным пианино в гостях. Певицу не смутило даже то, что из музыкального инструмента она извлекала «плаксивые» ноты. Собравшиеся на тусовке гости, а судя по фоторамкам с портретами близкой подруги артистки на пианино, музыкальный вечер в компании Примадонны состоялся в доме Алины Редель.

Сама Алла Пугачева немного сгорбилась над пианино, а ее ухоженные ручки порхали над клавишами. Певица покрасовалась в брюках-дудочках и белоснежной накидке, отдав предпочтение кроссовкам на платформе. Вместо прически на голове артистки красовалось «гнездо» из спутанных волос. Так, жена шоумена Максима Галкина придала своей укладке пышности.

«Импровизация на тему «Немое Кино». Порой есть шарм в расстроенном рояле!» — уточнила Орбакайте.

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