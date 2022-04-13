«Тут почти все квартиры проданы»: сотрудник ЖК рассказал о жилье Ксении Собчак в Хамовниках

Не так давно светская львица, по слухам, продала апартаменты почти за миллиард рублей.

Сотрудник ЖК «Бродский», где, по слухам, не так давно продала свою квартиру светская львица Ксения Собчак заявил, что прекрасно знал о покупке данных апартаментов телеведущей в 2019 году.

При этом он заметил, что лично Ксению Собчак здесь никто не видел. По его словам, если бы она хоть раз приехала «на смотрины», то новость бы сразу стала известна многим.

«Тут почти все квартиры проданы. Владельцы в основном из бизнеса. Ну, приезжает тонированная машина, водитель подает ее к подъезду. Кто из нее вышел — не успеешь разглядеть». Сотрудник ЖК

больше по теме Снова вместе? Виторган присоединился к Собчак в Израиле На днях телеведущая вновь улетела в Тель-Авив.

Напомним, что цены в ЖК «Бродский в Хамовниках с видом на Москва-реку, что называется, кусаются. Они стартуют от 2,5 миллионов рублей за квадратный метр. При этом на данный момент не проданы всего две-три. В остальные уже активно въезжают москвичи, сообщает «Комсомольская правда».

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.