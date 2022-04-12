Ай, как счастлив человек! Улетевшая в Израиль Собчак устроила радостные скачки на яхте

Ксения Собчак рассказала своим фолловерам, что собралась в командировку в Ригу, сообщив, что лететь она будет с пересадками.

Позже стало понятно, зачем это уточнение сделала звезда. Ее сняли на камеру в аэропорту у выхода на самолет, который направлялся в Тель-Авив.

Сейчас Ксения Анатольевна чувствует себя довольно счастливой, о чем свидетельствует ее свежее фото в личном блоге. На снимке Собчак запечатлели позирующей на белоснежной яхте у гор. Жена Константина Богомолова радостно улыбается и разводит руки в стороны, показывая свое состояние души.

Отметим, что ранее ведущая заявила, что у нее есть только одно гражданство — российское. И никуда эмигрировать из страны она не собирается.

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