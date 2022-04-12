«Пока Собчак соломки стелет!»: экс-жена Богомолова возникла рядом с режиссером

В отношениях Ксении Собчак и Константина Богомолова сейчас трудно разобраться.

Ксения Собчак после продажи московской квартиры за 800 миллионов вновь улетела в Израиль. Своих поклонников ведущая заверила, что отправилась в Ригу в командировку — просто путь такой сложный.

Однако после того, как Ксения Собчак уже улетала в Турцию, но неожиданно появилась в Израиле, ей уже мало кто верит. Вместе с тем многих изумляет позиция ее мужа Константина Богомолова, который в этой ситуации просто хладнокровно остается в Москве и работает в Театре на Малой Бронной.

Блогер Лена Миро даже предрекла этой паре скорый развод. Она уверена, что муж должен быть всегда рядом с женой.

После этого Константин Богомолов опубликовал в личном блоге загадочный пост с видео, на котором он ест мороженое. «Мозг необходимо сохранять холодным», — подписал кадры худрук.

Журналисты «Экспресс газеты» разглядели под постом лайк бывшей жены режиссера актрисы Дарьи Мороз, которая давно исчезла из социальных сетей.

«Пока Собчак соломки стелет!», «Семейные ценности не в тренде», «Не люблю Ксению. И сейчас очень приятно видеть и понимать, что она предала порядочного Виторгана ради вас, который плевать на нее хотел», — написали люди в комментариях.

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