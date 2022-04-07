«Это их выбор»: Татьяна Тарасова попросила не порицать меняющих гражданство спортсменов

По словам наставницы, в данном деле вообще пока не нужно нагнетать.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что не нужно критиковать тех российских спортсменов, кто решится в ближайшее время на смену гражданства.

«Я думаю, спортсменов, меняющих гражданство, порицать не нужно. Это их выбор. Да и пока никто этого не делает. Не нужно нагнетать». Татьяна Тарасова

Ранее олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка также говорила, что спортсмены, и фигуристы в частности, которые решили сменить гражданство, не заслуживают того, чтобы их называли предателями.

Напомним, что российские спортсмены почти во всех видах на данный момент отстранены от международных соревнований. Сколько времени продлится изоляция — неизвестно, сообщает «Спорт-Экспресс».

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