«Покажи, как ты болтаешь!»: Костенко засняла подросшего сына Тарасова, который растет копей отца

Жена футболиста сообщила поклонникам, что малыш себя не только хорошо чувствует, но и уже пытается говорить.

Анастасия Костенко стала третьей женой Дмитрия Тарасова. Она столкнулась с волной критики, так как футболист сыграл с ней свадьбу вскоре после того, как развелся с Ольгой Бузовой. Избранницу спортсмена называли разлучницей.

Потом мама Бузовой призналась, что ее дочка развелась из-за измены мужа. Но Костенко подарила избраннику детей. Они растят дочек Милану и Еву. А в прошлом году у них родился сын Алексей.

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Тарасов не раз говорил, что хочет детей. При этом от первого брака у него есть дочка Ангелина. Футболист взял паузу в карьере, чтобы помогать жене. Костенко часто показывает, какие праздники они устраивают.

Также она любит наряжать дочек. На этот раз жена Дмитрия засняла сына, который качался в детском гамаке. Он заметно подрос и уже пытается говорить. Анастасия развеяла слухи, что малыш якобы заболел.

«Это кто у нас такой? Леша! Ну ка! Покажи, как ты болтаешь! Скажи: спасибо, что переживали! Все хорошо! Наконец-то, наш Лешка! Улыбчивый малыш», — сказала она.

Поклонники восхитились трогательными кадрами. Многие поразились тому, как сын похож на папу. «Какой ты сладкий», «Малыш копия Евы!», «Брови папины и взгляд», «Пухляш, милаш!», «Бесподобный», «Ой, как агукает», «Просто прелесть», «Папин сынок», — прокомментировали пост подписчики.

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