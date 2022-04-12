Глазки-блюдца, пухлый пальчик тянет в ротик: Арзамасова усадила сына на коленки дома у Авербуха

Актриса из ситкома «Папины дочки» не спускает с рук малыша Левушку, который растет очень смышленым и любознательным.

Илья Авербух в одном из своих интервью признался, что из-за частых гастролей ему не удавалось проводит много времени с семьей. Поэтому все заботы о воспитании сына Левушки взяла на себя 27-летняя жена хореографа Лиза Арзамасова. «Папины дочка», наоборот, утверждает, что таких заботливых отцов, как ее возлюбленный, еще поискать. Когда постановщик ледовых шоу отдыхает дома, он уделяет сыну максимум своего внимания.

На свежем снимке Лиза Арзамасова позировала с сынишкой Левушкой, усадив малыша к себе на коленки в доме мужа-хореографа. Малютка-сын Елизаветы тянул пухленький пальчик в ротик, любопытно заглядывая в камеру фотоаппарата глазками-блюдцами. Многие поклонники так и не смогли понять, на кого больше похож сын Ильи Изяславича. Так, цвет глаз малыш унаследовал от мамы, как и светлый оттенок волос.

«Чудо!» — отреагировала на домашнее фото «папиной дочки» Алика Смехова.

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