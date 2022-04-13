«Просто дети»: Певцов объяснил, почему уехавшие артисты не подходят под определение «предатель»

Как отметил известный актер, не стоит в данной ситуации бросаться громкими словами.

Актер Дмитрий Певцов заявил, что уехавшие из России звезды шоу-бизнеса и известные актеры не подходят под определение «предатель». Зампред комитета по культуре попросил не бросаться громкими словами, говоря об этих личностях.

«Предатель – это тот, кто работает в госструктуре, имеет допуск к гостайне и потом ее продает за тридцать сребреников. А это… это просто дети. Они не понимают, как и откуда дается талант и кому ты обязан тем, что он у тебя есть». Дмитрий Певцов

Как отметил Дмитрий Певцов, всем уехавшим из России звездам на чужбине придется непросто. Некоторых могут принудить участвовать в акциях против родной страны. По словам Певцова, пройдет время и многие звезды начнут проситься обратно, сообщает fedpress.ru.

Напомним, что за последнее время Россию покинули сразу несколько известных личностей. Среди них певица Алла Пугачева, телеведущий Максим Галкин, светская львица Ксения Собчак, актер Максим Виторган.

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