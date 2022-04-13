«Чулпан знаю с детского возраста»: Певцов назвал отъезд Хаматовой в Латвию наигранной трагедией

Как отметил актер и зампред комитета Госдумы по культуре, ему через пять минут стало скучно от просмотра интервью с коллегой.

Актер Дмитрий Певцов заявил, что посмотрел интервью актрисы Чулпан Хаматовой, в котором она объясняла, почему так стремительно уехала из России.

«Через пять минут мне стало скучно, потому что это какая-то наигранная трагедия. Я Чулпан знаю почти с детского возраста. И много лет наблюдал за тем, как она пробивалась, делала себе имя. Она его сделала. Она — талантливый человек». Дмитрий Певцов

По словам Дмитрия Певцова, основная проблема Чулпан Хаматовой в том, что она в центр мироздания поставил себя. Он не знает, что теперь будет с ее благотворительным фондом, с детьми, с театром, и ее зрителями. Певцов не понимает, как можно было вот так просто взять и уехать, сообщает fedpress.ru.

Ранее Чулпан Хаматова заявила, что готова отказаться от звания народной артистки России. Она назвала его бредятиной и советским пережитком.

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