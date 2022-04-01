«На Украину пока не ездил»: Певцов отреагировал на слухи о посещении хат с Машковым и Скляром

Как отметил актер, новости, что его побили под Киевом — фейк.

Актер Дмитрий Певцов в «Телеграм» отреагировал на слухи, что якобы недавно был на Украине, где «посещал украинские хаты» с другими звездами — актерами Владимиром Машковым и Игорем Скляром.

«Сегодня прекрасный день — день рождения моей жены. Это раз. День рождения моего самого главного в жизни человека. Второе. Для тех, кто интересуется моим здоровьем и тем, что я думаю и чувствую. Сообщаю, что это фейк будто бы я под Киевом и меня побили. Я жив, здоров, все хорошо. И на Украину я еще не ездил пока. Ни в какие хаты не заходил вместе с Машковым, с Скляром». Дмитрий Певцов

По словам Дмитрия Певцова, это все придумано. «С авторами будет разбираться Роскомнадзор. Хотя причины мне не понятны. Почему меня выбрали? Ну ладно, Господь с ними», — заметил актер.

Напомним, что Дмитрий Певцов — депутат государственной Думы. Он женат на популярной актрисе Ольге Дроздовой, которой 1 апреля исполнилось 57 лет.

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