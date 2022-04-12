«Не хватает госзаказа»: Певцов рассказал, как решить проблему заполняемости залов в кинотеатрах

Актер Дмитрий Певцов заявил, что Министерство культуры должно срочно заняться проблемой заполняемости залов в российских кинотеатрах.

«Чтобы заполнить опустевшие залы, кинопрокату не хватает госзаказа. Этой работой надо срочно заниматься и Министерству культуры, и операторам грантов. Для производства фильмов нужно время, чтобы в этот период кинотеатры не пустовали, прокатчики могут найти для себя новые формы работы». Дмитрий Певцов

Как отметил Дмитрий Певцов, кинотеатры должны стать в самое ближайшее время центрами культуры. Кроме того, им необходимо взять на себя функции развивающих центров для молодежи. «А не просто транслировать западные фильмы и продавать попкорн», — заметил Дмитрий Певцов.

Напомним, что в России отменены многие западные премьеры. По прогнозу Ассоциации владельцев кинотеатров, без голливудского кино отрасль потеряет до 80 процентов прибыли, сообщает pnp.ru.

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