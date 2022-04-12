«Пугачева, Галкин, Хаматова – выдающиеся люди!»: юмористка решила оправдать «сбежавших»

Юмористка Татьяна Лазарева отреагировала на слова Андрея Макаревича, который встал горой за звезд, которые улетели из страны.

Он заявил, что это не они улетели из России, «это Россия уехала от вас». Многие россияне обиделись на его слова, а в Белгороде публика попросила отменить его концерт, что и было сделано.

Лазарева полагает, что Макаревич сказал это на эмоциях. Хотя сам музыкант позже оправдался, заявив, что его неправильно поняли. Артистка считает, что, конечно же, «сбежавшие» звезды — не есть Россия, они сами это понимают. Но тем не менее это люди первого эшелона.

«Конечно же, Галкин, Земфира, Пугачева, Чулпан — это выдающиеся люди своей страны!» — сказала экс-жена Михаила Шаца.

Неожиданный «отпуск» селебрити и знаменитостей из страны Татьяна объяснила нежеланием «пачкать руки». «Так проще», — честно призналась Лазарева, которая сама сейчас в Испании и назад не собирается.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.