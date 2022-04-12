Смешной кот-скейтбордист
Видео
Тренды в макияже на 2022 год
Видео

«Пугачева, Галкин, Хаматова – выдающиеся люди!»: юмористка решила оправдать «сбежавших»

Татьяна Лазарева честно призналась, что не хочет «пачкать руки».

«Пугачева, Галкин, Хаматова – выдающиеся люди!»: юмористка решила оправдать «сбежавших»
Алла Пугачева и Максим Галкин. Фото: Global Look Press

Юмористка Татьяна Лазарева отреагировала на слова Андрея Макаревича, который встал горой за звезд, которые улетели из страны.

Он заявил, что это не они улетели из России, «это Россия уехала от вас». Многие россияне обиделись на его слова, а в Белгороде публика попросила отменить его концерт, что и было сделано.

Татьяна Лазарева. Фото: Global Look Press

Лазарева полагает, что Макаревич сказал это на эмоциях. Хотя сам музыкант позже оправдался, заявив, что его неправильно поняли. Артистка считает, что, конечно же, «сбежавшие» звезды — не есть Россия, они сами это понимают. Но тем не менее это люди первого эшелона.

«Конечно же, Галкин, Земфира, Пугачева, Чулпан — это выдающиеся люди своей страны!» — сказала экс-жена Михаила Шаца.

Неожиданный «отпуск» селебрити и знаменитостей из страны Татьяна объяснила нежеланием «пачкать руки». «Так проще», — честно призналась Лазарева, которая сама сейчас в Испании и назад не собирается.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.

Тэги

Алла ПугачевагалкинМаксим Галкинновости goоgleПугачеваТатьяна Лазарева