«Красивый и нежный»: Дарья Пынзарь подчеркнула фигуру в кроп-топе и брюках самого модного оттенка сезона

Ведущая «Дома-2» Дарья Пынзарь облачилась в костюм и сразу почувствовала весну.

Экс-участница «Дома-2», а ныне ведущая этого реалити-шоу Дарья Пынзарь явно претендует на звание иконы стиля.

Дарья Пынзарь довольно часто демонстрирует в своих соцсетях модные образы, периодически, правда, нарываясь на критику не только подписчиков, но и профессиональных стилистов.

На этот раз Дарья Пынзарь предстала на фото костюме, состоящем из кроп-топа и штанов. Наряд подчеркнул стройность Дарьи и засветил идеальную линию живота.

«Знаю, вам очень понравился этот лавандовый образ. Мне он тоже по душе — очень красивый и нежный. Сразу чувствуется весна!» — написала под фото Дарья Пынзарь.

Стоит отметить, что этот цвет был провозглашен институтом Pantone как самый модный оттенок 2022 года. Называется он Very Peri, и имеет сиренево-синий оттенок.

Его название можно понять, как прекрасный мифический, так как Пери – это выдуманное существо в виде красивой девушки из персидской мифологии.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.