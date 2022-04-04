Дарья Пынзарь подчеркнула стройность в обтягивающих джинсах и топе оттенка майской зелени

Экс-участница «Дома-2» Дарья Пынзарь уже почти год работает на телепроекте в качестве ведущей в паре со своим мужем Сергеем Пынзарь.

Для того, чтобы появиться на экране, Дарья Пынзарь экстремально похудела, за несколько месяцев превратившись из аппетитной дамы в субтильную.

Свои достижения в похудении Дарья Пынзарь сохраняет и по сей день. В том, что она по-прежнему стройна, может убедиться каждый желающий.

Дарья Пынзарь предпочитает носить наряды, которые подчеркивают ее фигуру. Оверсайз Дарья Пынзарь не приемлет.

На этот раз ведущая «Дома-2» поделилась в соцсети видео, на котором предстала в джинсах, топе оттенка майской зелени и светлых сапогах в тон волос.

Наряд подчеркнул стройность Дарьи Пынзарь, а обувь в цвет локонов сделала ее визуально выше.

На видео Дарья Пынзарь прогуливается на фоне вешалок с новыми вещами.

«Такой красивый оттенок фиолетового. Я бы хотела себе такой костюм и такого же цвета тени для век», «Дашка — очаровашка», «Даша, вы какая-то потрясающе стройная», — высказались поклонники Пынзарь под видео.

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