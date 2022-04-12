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«Даже так красивая!»: Наталья Рудова показалась на публике абсолютно лысой

Актриса поделилась загадочным видео в своем телеграме.

«Даже так красивая!»: Наталья Рудова показалась на публике абсолютно лысой
Наталья Рудова. Фото: Global Look Press

Наталья Рудова выставила в свой телеграм-канал неожиданное видео, на котором предстает совершенно лысой.

Звезда никак не пояснила, что это значит, и только работа гримера рядом говорила о том, что, скорее всего, это образ для какой-то новой роли артистки.

Поклонники Натальи Рудовой были в восторге от ее вида! Фолловеры заметили, что даже без ее светлых длинных волос она выглядит роскошно.

«Даже так красивая!», «На инопланетянку похожа! Очень идет такая лысая голова, между прочим!», «Подлецу все к лицу!», «Красоту ничем не испортить», — написали люди в комментариях.

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