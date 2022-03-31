«Приятно с тобой работать!»: заплаканная Наталья Рудова поблагодарила Сарика Андреасяна

Исполнительница главной роли в сериале «Татьянин день» Наталья Рудова разместила в личном микроблоге фотографии с последнего съемочного дня в новом проекте Сарика Андреасяна.

Рудова с размазанной по лицу тушью написала в своих социальных сетях:

«Всем спасибо, смена окончена! Сегодня у меня был крайний день в сериале «Рынок шкур», это будет огонь! Спасибо моему замечательному режиссеру Сарику Андреасяну, всегда приятно с тобой работать! И моему прекрасному партнеру Павлу Прилучному. А также всем причастным. Я люблю свою работу!»

Затем Наталья приложила к тексту фотографию с режиссером проекта, в котором недавно приняла участие. 38-летняя Рудова прильнула к сценаристу и продюсеру, который младше ее на год.

Наталья показала, как же сильно она благодарна талантливому режиссеру, крепко обняв знаменитость.

Напомним, недавно Наталья Рудова во время съемок потеряла зуб. Артистка ушла на перерыв и хотела насладиться обедом. Однако неудачный укус пищи испортил внешний вид красотки.

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