«Очень заботливый, с ним безумно приятно»: Рудова рассказала, как снималась с Прилучным

Звезда и актер вместе работали на площадке сериала «Рынок шкур».

Актриса Наталья Рудова снялась с Павлом Прилучным в новом телевизионном проекте – сериале Сарика Андреасяна «Рынок шкур». Кадры, которыми делилась во время процесса звезда, показали, что это будет провокационное и изобилующее откровенными сценами кино.

Подписчики Рудовой поинтересовались, как ей было работать с Прилучным. И девушка поделилась впечатлениями.

«Есть такое понятие, как удобный партнер. Вот Паша очень удобный и очень заботливый партнер, с ним безумно приятно работать. Большой профессионал», — высказалась о Прилучном Рудова.

Ранее скандальный блогер Лена Миро, посмотрев на кадры со съемочной площадки, где Рудова и Прилучный обнимались, обратилась к экс-жене артиста. Она предупредила Агату Муцениеце, что той снова придется сражаться за него.

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