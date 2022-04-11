«Красотки неземные»: Рудова встретилась с Хилькевич и Самбурской на пробах

Актриса удивилась, так как они приехали пробоваться на одну роль.

Наталья Рудова является известной актрисой. Она прославилась, когда снялась в сериале «Татьянин день». Также блондинка отметилась в картинах «Бихэппи» и «Свингелы».

Она мечтает получить яркую роль. Артистка много внимания уделяет внешности. Она регулярно занимается спортом и не забывает ухаживать за кожей. Недавно на съемках шоу «Звезды в Африке» она получила комплименты от других участников.

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Но теперь Рудова снова находится в Москве. Она возобновила поиск работы. 11 апреля актриса облачилась в лосины и косуху оверсайх. Она покрасовалась в своем весеннем образе в лифте.

Оказалось, что блондинка отправилась на пробы. Но в студии ждал сюрприз. Наталья встретила коллег — Анну Хилькевич и Настасью Самбурскую, которые снимались в «Универе». Подруги снялись совместное видео.

«Что это за красотки неземные пришли? И мы встретились с ними на прекрасной студии. Все пробуемся на одну роль!» — отметила Рудова.

Поклонники удивились тому, какая компания собралась. Многие восхитились тем, как выглядит Самбурская, которая выбрала женственный наряд и накрасила губы алой помадой.

«Неожиданно», «Соперничество с подругами — неприятно», «Интересно, что вас всех так заинтересовало», «Самбурская хорошая актриса», «Все лица знакомые, как же сложно режиссерам», «Ну вас затмить сложно», «Ох, какие девушки! Круто», — прокомментировали пост подписчики.

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