«Делает меня намного старше»: Алена Рапунцель сняла наращенные волосы и предстала с каре

Бывшая участница «Дома-2» Алена Рапунцель решила удивить свою аудиторию. Она поделилась видео, на котором предстала с короткими волосами.

Сама Алена Рапунцель призналась, что новый имидж ей не очень нравится. По мнению Алены, он ее взрослит.

«Если честно, мне кажется, каре делает меня намного старше. Но это мои волосы. Я вчера ночью сняла наращенные волосы с мамой буквально за пару часов. Идти в салон сейчас нету времени», — рассказала Алена Рапунцель.

Своими дальнейшими планами она не поделилась. Но, судя по всему, с короткой прической ходить Рапунцель долго не будет.

Напомним, Алена Рапунцель в середине марта во второй раз стала мамой. Экс-участница «Дома-2» родила сына, имени которого пока не раскрывает.

Алена Рапунцель признается, что испытывает невероятные эмоции от осознания того, что у нее двое детей.

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