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Развелась — все можно? Юля Салибекова из «Дома-2» подчеркнула фигуру в обтягивающем малиновом комбинезоне

Экс-участница проекта Юлия Салибекова усиленно занимается собой.

Развелась — все можно? Юля Салибекова из «Дома-2» подчеркнула фигуру в обтягивающем малиновом комбинезоне
Юлия Салибекова. Фото: соцсети

Бывшая участница «Дома-2» Юлия Салибекова находится в стадии развода с мужем и отцом троих своих сыновей Тиграном Салибековым.

Пока идет бракоразводный процесс, Юлия Салибекова времени зря не теряет. Она активно занялась собой и своей фигурой.

В микроблоге Юлия поделилась снимком, на котором предстала в обтягивающем комбинезоне малинового оттенка. Одежда подчеркнула ее стройную фигуру, которая скоро, вероятно, станет еще более стройной.

Под снимком Юля Салибекова сообщила, что начала специальный курс по уходу за собой.

Юлия Салибекова в малиновом комбинезоне
Юлия Салибекова в малиновом комбинезоне. Фото: соцсети

«Суды судами, а уход за собой и удовольствие по расписанию», — подписала она фото.

Напомним, на днях Юля Салибекова отметила 34-й день рождения, пригласив в ресторан своих близких подруг и устроив девичник.

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«Дом-2»жизнь после разводакрасивая фигураТигран СалибековЮлия Салибекова