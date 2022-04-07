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Дома на кухне: Юля Салибекова из «Дома-2» предстала с двумя старшими сыновьями в день бракоразводного процесса с мужем

Экс-участница реалити-шоу Юлия Салибекова решила пропустить судебное заседание и сохранить свои нервы.

Дома на кухне: Юля Салибекова из «Дома-2» предстала с двумя старшими сыновьями в день бракоразводного процесса с мужем
Юлия Салибекова. Фото: соцсети

Бывшая участница «Дома-2» Юлия Салибекова по собственной инициативе разводится с мужем Тиграном. Их брак просуществовал десять лет.

Но ни это обстоятельство, ни страх остаться одной с тремя детьми Юлю не остановили.

В этот четверг, 7 апреля, в суде города Щелкова состоялось уже второе заседание по бракоразводному процессу пары.

«Пожелайте удачи, чтобы поскорее все закончилось! Второе заседание по разводу и алиментам сегодня в 15:10, но я осталась дома, Багратик еще немного кашляет, к тому же не стала лишний раз трепать себе нервы. Мои интересы в суде представляет адвокат», — поделилась Юлия Салибекова.

Юлия Салибекова со старшим сыновьями Роланом и Эльдаром
Юлия Салибекова со старшим сыновьями Роланом и Эльдаром. Фото: соцсети

Пост в соцети она сопроводила фото, на котором предстала с двумя старшими сыновьями – Роланом и Эльдаром. Младший Баграт, вероятно, фотографироваться отказался.

Напомним, на предыдущем судебном заседании Тигран Салибеков заявил, что готов платить троим своим сыновьями двадцать тысяч рублей алиментов на всех.

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«Дом-2»бракоразводный процессДети звезд «Дома-2»Тигран СалибековЮлия Салибекова