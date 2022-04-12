С ними придется разобраться: какое будущее ждет Пугачеву и Галкина в России

Отпуск Аллы Пугачевой и Максима Галкина в Израиле немного затянулся. Изначально Примадонна говорила, что уехала поправить здоровье и на каникулы. Но одноклассники ее детей Лизы и Гарри давно вышли на учебу, а звездная семья продолжает жить за границей.

Юмористка Татьяна Лазарева не стала вуалировать свой отъезд, она прямо сказала подписчикам, что улетела жить в Испанию и возвращаться в Россию не собирается.

Кроме того, не скрыла, что таким образом решила пойти по пути наименьшего сопротивления.

«Мы такие, не хочется нам пачкать руки, опускаться до этого всего. У нас есть возможность уехать — и мы уезжаем», — призналась артистка.

Она уверена, что пребывающие сейчас в Израиле Алла Пугачева и Максим Галкин все равно переживают за свою страну. Но рано или поздно они будут вынуждены расставить все точки над «i».

«Так проще. Но кому-то — я уверена, это будут те же самые Макаревич, Земфира, Чулпан и Алла с Максимом — придется все-таки с этим разбираться», — сказала Татьяна Лазарева.

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