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С ними придется разобраться: какое будущее ждет Пугачеву и Галкина в России

Татьяна Лазарева поделилась своими мыслями.

С ними придется разобраться: какое будущее ждет Пугачеву и Галкина в России
Максим Галкин и Алла Пугачева. Фото: Global Look Press

Отпуск Аллы Пугачевой и Максима Галкина в Израиле немного затянулся. Изначально Примадонна говорила, что уехала поправить здоровье и на каникулы. Но одноклассники ее детей Лизы и Гарри давно вышли на учебу, а звездная семья продолжает жить за границей.

Юмористка Татьяна Лазарева не стала вуалировать свой отъезд, она прямо сказала подписчикам, что улетела жить в Испанию и возвращаться в Россию не собирается.

Татьяна Лазарева. Фото Global Look Press

Кроме того, не скрыла, что таким образом решила пойти по пути наименьшего сопротивления.

«Мы такие, не хочется нам пачкать руки, опускаться до этого всего. У нас есть возможность уехать — и мы уезжаем», — призналась артистка.

Она уверена, что пребывающие сейчас в Израиле Алла Пугачева и Максим Галкин все равно переживают за свою страну. Но рано или поздно они будут вынуждены расставить все точки над «i».

«Так проще. Но кому-то — я уверена, это будут те же самые Макаревич, Земфира, Чулпан и Алла с Максимом — придется все-таки с этим разбираться», — сказала Татьяна Лазарева.

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