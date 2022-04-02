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«Любовь наша друг к другу безгранична»: Анастасия Волочкова навестила любимую маму

Балерина решила отведать бульон родительницы.

«Любовь наша друг к другу безгранична»: Анастасия Волочкова навестила любимую маму
Анастасия Волочкова. Фото: личный архив артистки

Артистка балета Анастасия Волочкова не раз признавалась, что у нее с мамой непростые отношения. Однако это не мешает знаменитости гостить у родительницы по приезде в Санкт-Петербург.

Недавно Волочкова вернулась в родной город на Неве. Артистка успела заглянуть к матери, несмотря на дела и плотный график. Анастасия похвасталась, что у ее родительницы самый вкусный бульон.

«В Питере я не частый гость. Но к маме всегда успеваю заехать. Непростые у нас отношения, но любовь наша друг к другу безгранична! И бульон мамин на ее кухне самый вкусный!», – призналась балерина в личном микроблоге.

Волочкова позировала с мамой и букетами роз. В доме родительницы Анастасии все стены увешаны портерами любимой дочери.

Анастасия Волочкова. Фото: личный архив артистки
Анастасия Волочкова с мамой. Фото: личный архив артистки

Напомним, ранее Анастасия Волочкова отменила спектакль в Москве из-за конфликта с концертной площадкой. Оказалось, что проезд для заноса декораций в концертный зал был завален металлоломом.

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Анастасия Волочковаартисты балетазвездные родителиСанкт-Петербург