Расслабленная и красивая: Пугачева предстала на памятном фото принимающей солнечные ванны в черном боди

Алла Пугачева в последнее время редко выходит на связь со своими подписчиками.
Вместе с мужем Максимом Галкиным и детьми Гарри и Лизой Алла Пугачева еще в конце февраля уехала в Израиль. Звездное семейство с тех пор перестало делиться новыми фото и видео, рассказывающими о их жизни.
Так что, поклонникам Примадонны приходится довольствоваться разглядыванием архивных кадров, которые когда-то делал муж Аллы Пугачевой Максим Галкин.
Так, в одном из фанатских аккаунтов появился архивный снимок Аллы Борисовны, на котором она запечатлена принимающей солнечные ванны.
В черном боди и туфельках ему в тон Алла Пугачева лежит на шезлонге, приняв кокетливую позу. Алла Борисовна выглядит вполне умиротворенной и счастливой. Поклонники выразили надежду, что так же хорошо себя Алла Пугачева чувствует сейчас и в Израиле.
«Женщина, которая любит себя, заставит любить себя и окружающих. Будьте счастливы, прекрасная Алла», «Вот отдыхает красивая мудрая, а главное, спокойная и умиротворенная женщина. Смотришь и веришь, что в жизни все наладится, что все пройдет, надо только терпеть, верить и быть спокойным!», «Аллочка, как я рада видеть вас расслабленной и красивой», — высказались в Сети.
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