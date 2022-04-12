Расслабленная и красивая: Пугачева предстала на памятном фото принимающей солнечные ванны в черном боди

Поклонники обсуждают архивный снимок Аллы Пугачевой, на котором она запечатлена во время отдыха.

Алла Пугачева в последнее время редко выходит на связь со своими подписчиками.

Вместе с мужем Максимом Галкиным и детьми Гарри и Лизой Алла Пугачева еще в конце февраля уехала в Израиль. Звездное семейство с тех пор перестало делиться новыми фото и видео, рассказывающими о их жизни.

Так что, поклонникам Примадонны приходится довольствоваться разглядыванием архивных кадров, которые когда-то делал муж Аллы Пугачевой Максим Галкин.

Так, в одном из фанатских аккаунтов появился архивный снимок Аллы Борисовны, на котором она запечатлена принимающей солнечные ванны.

В черном боди и туфельках ему в тон Алла Пугачева лежит на шезлонге, приняв кокетливую позу. Алла Борисовна выглядит вполне умиротворенной и счастливой. Поклонники выразили надежду, что так же хорошо себя Алла Пугачева чувствует сейчас и в Израиле.

«Женщина, которая любит себя, заставит любить себя и окружающих. Будьте счастливы, прекрасная Алла», «Вот отдыхает красивая мудрая, а главное, спокойная и умиротворенная женщина. Смотришь и веришь, что в жизни все наладится, что все пройдет, надо только терпеть, верить и быть спокойным!», «Аллочка, как я рада видеть вас расслабленной и красивой», — высказались в Сети.

больше по теме Глазами мужа: Алла Пугачева предстала в топе с глубоким декольте на памятном видео Поклонники обсуждают архивные кадры с участием уехавшей в Израиль Аллы Пугачевой.

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