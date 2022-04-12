Дженнифер Лопес и Бен Аффлек не будут торопиться со свадьбой

Спустя почти 20 лет Дженнифер Лопес и Бен Аффлек снова помолвлены. Только бы теперь их отношения дошли до алтаря!

Возобновленный роман 52-летней певицы и 49-летнего актера продлился ровно год, пока они не решились на новую помолвку. Звезды не хотели торопить события, говорят инсайдеры, но сейчас они в полном восторге от происходящего.

«На этот раз их отношения изменились, потому что они стали старше, зрелее и способны справиться с любыми препятствиями, — рассказал источник издание People. — Они оба очень серьезно относятся к своим отношениям. Они хотят, чтобы эти отношения работали, несмотря ни на что». «Они не будут торопиться со свадьбой. Пока они довольны своей помолвкой и не обсуждают никаких деталей свадьбы».

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Напомним, в апреле 2021 года бывшую голливудскую пару стали снова замечать вместе на свиданиях. Лопес и Аффлек как раз расстались со своими предыдущими возлюбленными и были одиноки, как вдруг к ним пришло осознание того, что чувства, зародившиеся в 2002 году, вспыхнули с новой силой.

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