«Я чувствую себя такой счастливой»: Дженнифер Лопес впервые рассказала о воссоединении с Беном Аффлеком

В начале 2000-х Дженнифер Лопес и Бен Аффлек готовились к свадьбе. Но их история любви прекратилась неожиданно для всех. После расставания оба успели создать семьи, стать родителями и развестись. В прошлом году стало известно, что Дженнифер и Бен снова вместе.

«Я чувствую себя такой счастливой рядом с ним. Это такая красивая история любви, и так прекрасно, что у нее появился второй шанс», — призналась Джей Ло в интервью People.

больше по теме Дженнифер Лопес представила фанатам своего нового кота Хендрикса На фоне бурного романа с Бен Аффлеком у звезды появился еще один любимец.

Добавим, что недавно Лопес основала собственный бренд косметики, записывает новые песни и снимается в фильмах. На экраны выходит комедия «Первый встречный», в которой она сыграла главную роль. В фильме Дженнифер играет практически себя – поп-звезду, которая расстается с женихом-музыкантом, узнав об его измене.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.