Дженнифер Лопес показала кольцо на помолвку за пять миллионов долларов

Актриса Дженнифер Лопес получила второе кольцо на помолвку от одного и того же мужчины. Бен Аффлек снова сделал предложение знаменитости.

В 2002 году Бен Аффлек с кольцом Harry Winston встал на колени перед Дженнифер Лопес. Артист с драгоценностью с розовым бриллиантом весом 6,1 карата не стал мужем актрисы. На тот момент ювелирное изделие стоило 2,5 миллиона долларов, а теперь его цена достигает 11 миллионов долларов.

В этом году Дженнифер Лопес получила кольцо с зеленым камнем. И стоит оно на четыре миллиона меньше.

«Среди бриллиантов причудливого цвета зеленые камни с насыщенными оттенками являются одними из самых редких и востребованных. Зеленый цвет синхронизирует природу и спокойствие и представляет жизнь, здоровье и ассоциирует его с удачей и процветанием», — написал ювелир Илан Португали из Beverly Hills Diamonds в личном микроблоге.

Напомним, ранее Дженнифер Лопес подтвердила свою помолвку с Беном Аффлеком. Артистка надеется, что в этот раз у них с возлюбленным получится обрести семейное счастье в браке.

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