«Я – половозрелый парень»: Ширвиндт опроверг приписываемые ему слова в адрес Макаревича

Как отметил актер, информация о нем в Сети — «жуткая фальшивка».

Актер Александр Ширвиндт в соцсетях опроверг слухи о якобы своих высказываниях в адрес музыканта Андрея Макаревича, который находится в Израиле.

«В Сети появилась жуткая фальшивка по поводу моей, якобы моей реакции, на отъезд Андрюши Макаревича. Я — половозрелый парень, поэтому, если хочу что-то сказать, я это делаю без помощи бездарных дезинформаторов». Александр Ширвиндт

Ранее в соцсетях появился комментарий Александра Ширвиндта. В нем он, в частности, сказал, что «Россия — это не березки, а народ». Также в комментарии было оскорбление, адресованное Андрею Макаревичу.

Напомним, что Андрей Макаревич вступился за уехавших из России коллег из мира шоу-бизнеса. Лидер «Машины времени» заявил, что они и есть Россия.

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