«В четыре в него иврит войдет быстро и без напряжения»: Андрей Макаревич – о сыне Эйтане

По словам музыканта, он и сам активно учит язык другой страны.

Певец Андрей Макаревич заявил, что его недавно появившийся на свет сын Эйтан будет говорить не только на русском языке, но и на иврите.

«Жена уже выяснила технологию и последовательность. Он начнет с русского языка дома, к трем-четырем годам будет говорить по-русски, а в четыре в него иврит войдет быстро и без напряжения». Андрей Макаревич

По словам Андрея Макаревича, он и сам активно учит иврит. При этом певец признался, что поздновато взялся за его изучение. Это надо было сделать двадцать лет назад. Сейчас бы он уже свободно говорил. По словам Макаревича, знание иврита важная вещь при изучении культуры другой страны, сообщает abomus.de.

Ранее Андрей Макаревич, который сейчас живет в Израиле, несколько раз позволили себе негативные высказывания о России и россиянах. Причем в выражениях он не стесняется, употребляя ругательства.

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