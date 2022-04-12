«Родину и мать не выбирают»: Фадеев ответил Макаревичу после негатива в адрес россиян

По словам продюсера, отец учил его всегда, что Родина и мать — это одно и то же.

Продюсер Максим Фадеев в «Телеграме» ответил музыканту Андрею Макаревичу, который заявил, что «Россия уехала из России». При этом лидер «Машины времени» перечислил несколько звезд, которые покинули страну.

«Я видел высказывания Андрея Макаревича, что Россия уехала из России. И там идет перечень фамилий. Я не хотел бы комментировать этот список и его высказывания. Но я хочу сказать о своем отношении к Родине. Может, и Андрею Макаревичу станет понятнее». Максим Фадеев

Как отметил Максим Фадеев, отец его всегда учил, что Родина и мама — это одно и то же. «Это равно. Какая бы мать не была. У нас разные матери. И злые, и добрые, и пьяницы. Вы все это знаете. Но разве можно бросить свою мать, когда она больна. И идти искать себе здоровую, красивую, молодую мать. Это то же самое, как бросить Родину. Не знаю, может, это нормально для сегодняшнего мира, но меня учили иначе. Каждый человек должен быть рядом со своей матерью. Родину и мать не выбирают. Может, мои постулаты звучат ветхо и со старинным запашком, но именно это дает мне внутреннюю силу на протяжении всей жизни», — заявил Максим Фадеев.

Напомним, что Андрей Макаревич находится в Израиле. При этом он регулярно негативно высказывается о России, успевая еще и оскорблять россиян.

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