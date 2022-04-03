«За потерю чести и достоинства»: Олешко — о номинации, которую предложил учредить Ширвиндт

Телеведущий и актер забавно пошутил в соцсетях.

Телеведущий и актер Александр Олешко в «Телеграм» забавно пошутил. При этом кого конкретно он имел в виду пояснять по каким-то причинам не стал.

«Александр Ширвиндт предложил учредить номинацию «За потерю чести и достоинства» трех степеней: временную потерю, случайную и окончательную». Александр Олешко

Напомним, что Александр Олешко часто выходит на сцену Театра Сатиры. Александр Ширвиндт в октябре 2021 года был как раз избран президентом этого театра.

Добавим, что на посту художественного руководителя Александра Ширвиндта заменил Сергей Газаров.

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