Мамина копия: сестра Жанны Фриске впервые показала детские фото сына певицы

Жанны Фриске не стало в 2015 году, когда ее сыну только исполнилось два годика. Мальчик родился с именем Платон от гражданского мужа певицы Дмитрия Шепелева. И 7 апреля ему исполняется 9 лет.

С днем рождения первой его поспешила поздравить тетя, младшая сестра Жанны Наталья. Она впервые опубликовала редкие фото из детства Платона. На кадрах можно заметить, как рос мальчик – из младенца в люльке он превратился в прекрасного паренька с маминым лицом.

«Мы желаем тебе, чтобы ты рос здоровым, умным, сильным, добрым, как твоя мама! Мы верим, что скоро увидимся, мы очень ждем тебя и очень сильно любим!», — написала тетя.

Наталья Фриске сама скоро станет мамой. Она носит под сердцем дочку, которая вот-вот уже должна появиться на свет.

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