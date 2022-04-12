Кому достанутся 1,5 миллиона долларов Моргенштерна после развода

Звездная пара Алишера Моргенштерна и Дилары Зинатуллиной действительно распалась. Об этом сообщили знаменитости в своих блогах.

Пока официального развода не произошло: рэпер занят оформлением гражданства в Израиле, а Дилара начала новые проекты в Эмиратах. Однако сам собой напрашивается вопрос о разделе имущества. Ведь не секрет, что Моргенштерн богат и даже очень.

Как пишет портал Рopcornnews.ru, состояние Алишера равняется 1,5 миллионам долларов. Однако претендовать Дилара может только на те средства, которые ее муж заработал в период их семи месяцев брака, а точнее на половину этой суммы. Естественно, что львиную долю своего состояния он сколотил не за этот период.

«Если за семь месяцев брака он заработал, предположим, 100 тысяч долларов, Дилара может претендовать на 50 тысяч», — рассказал сайту адвокат Андрей Князев.

Однако у разбитого корыта Зинатуллина явно не будет. Рэпер всегда был щедр на подарки. И все, что он дарил до свадьбы (автомобили, украшения), остается при его экс-возлюбленной, а вот то, что он преподнес в законных отношениях, экс-супруги поделят пополам. Но только в том случае, если Моргенштерн будет претендовать на это.

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