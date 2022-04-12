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Кому достанутся 1,5 миллиона долларов Моргенштерна после развода

Пока Дилара Зинатуллина и Алишер Могенштерн находятся в разных странах.

Кому достанутся 1,5 миллиона долларов Моргенштерна после развода
Дилара Зинатуллина. Фото: соцети

Звездная пара Алишера Моргенштерна и Дилары Зинатуллиной действительно распалась. Об этом сообщили знаменитости в своих блогах.

Пока официального развода не произошло: рэпер занят оформлением гражданства в Израиле, а Дилара начала новые проекты в Эмиратах. Однако сам собой напрашивается вопрос о разделе имущества. Ведь не секрет, что Моргенштерн богат и даже очень.

Как пишет портал Рopcornnews.ru, состояние Алишера равняется 1,5 миллионам долларов. Однако претендовать Дилара может только на те средства, которые ее муж заработал в период их семи месяцев брака, а точнее на половину этой суммы. Естественно, что львиную долю своего состояния он сколотил не за этот период.

Моргенштерн.
Моргенштерн. Фото: Global Look Press

«Если за семь месяцев брака он заработал, предположим, 100 тысяч долларов, Дилара может претендовать на 50 тысяч», — рассказал сайту адвокат Андрей Князев.

Однако у разбитого корыта Зинатуллина явно не будет. Рэпер всегда был щедр на подарки. И все, что он дарил до свадьбы (автомобили, украшения), остается при его экс-возлюбленной, а вот то, что он преподнес в законных отношениях, экс-супруги поделят пополам. Но только в том случае, если Моргенштерн будет претендовать на это.

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