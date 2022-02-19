«Мы разводимся»: жена Моргенштерна заявила, что расстается с рэпером

Дилара Зинатуллина заявила, что разводится с рэпером Моргенштерном. Девушка опубликовала романтичные фото с мужем в своем микроблоге, однако оставила далеко не романтичную подпись.

«Записали фит. Мы разводимся»,— сообщила Дилара в своем Instagram.

Такой же пост ранее оставил в своем микроблоге сам рэпер. Некоторые поклонники уверены, что это хайп в преддверии выхода нового трека, а кто-то действительно верит в крах союза.

«Куда? Зачем? Почему? Вы что?!», «Не говорите мне, что это правда… Самая лучшая пара!», «Да просто хайпануть хотят», «Если они разведутся, я вообще потеряю веру в любовь»,— оставляют комментарии пользователи.

Еще в прошлом году пара перебралась в Дубай. Возвращаться домой Алишер Моргенштерн и Дилара Зинатуллина пока не собираются. В это время в России рэпера обвиняют в распространении и пропаганде запрещенных веществ.

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