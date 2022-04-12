Шесть возможных причин расставания Моргенштерна и Дилары

В прессе появилась информация, что эпатажный рэпер Моргенштерн и его жена Дилара развелись. Сама Дилара Зинатуллина заявила о том, что они просто не сошлись характерами. Давайте пофантазируем на тему того, какие еще причины могли привести к разрыву эту креативную пару.

Любовная лодка разбилась о быт

Первую причину на своем YouTube-канале озвучила сама Дилара. Как призналась жена музыканта, их отношения дали трещину сразу после свадьбы. Еще в начале брака Зинатуллина поняла, что семью нельзя построить только на романтическом и физическом влечении.

«После свадьбы начался худший период наших отношений. Брак это не для нас, — пояснила Дилара. — Вы можете понаставить нам кучу диагнозов, отправить к психологу, психиатрам, сказать, что у нас есть непроработанные детские травмы. Мне все равно. Но в какой-то момент после свадьбы все потухло. Раньше мы никогда не скучали друг с другом. У нас были разлуки, яркие встречи, обиды, страсть, скандалы.

По словам Дилары, после свадьбы молодые супруги погрязли в бытовой рутине. И все, что они делали, — это ели, спали, играли на компьютере. Поначалу это было прикольно, но потом стало вызывать только апатию и раздражительность.

«Очень плохо на ситуацию повлиял вынужденный переезд за границу»

Вторая причина, о которой обмолвилась и сама Дилара, — это испытание миграцией. К сожалению, молодые супруги не прошли его. В декабре стало известно, что Моргенштерн и Дилара уехали в Дубай. Недавно же появилась информация, что рэпер покинул Арабские Эмираты, а его супруга осталась там.

Моргенштерн собирается получить израильское гражданство. Телеграм-канал «Можем объяснить» рассказал, что еще в Москве артист участвовал в мероприятиях еврейской молодежной общины. А свой интерес к культуре Израиля он объяснял наличием еврейских корней. И вот очевидцы сфотографировали Моргенштерна в Тель-Авиве в тот момент, когда он заполнял документы на получение гражданства. А Дилара, похоже, не разделяет его мнения.

«Очень плохо на всю ситуацию повлиял вынужденный переезд за границу. Это должно было нас сплотить, но получилось только хуже, — отметила Дилара.

Не выдержали испытание «Медными трубами»

Также Дилара Зинатуллина призналась в том, что Алишер не выдержал испытание славой. Мол, когда-то она познакомилась с простым парнем, который впоследствии превратился в эпатажного рэпера.

«Я влюбилась в Алишера и хотела выйти замуж за него, но в итоге вышла замуж за Моргенштерна», — сказала Дилара.

Видимо, и сама девушка устала от постоянной «игры на публику». Дилара не раз признавалась, что до знакомства с Алишером хорошо училась, была скромной девушкой. А потом стала другой – эпатажной, уверенной в себе, сексапильной, под стать своему избраннику. Но, вероятно, однажды ей надоело постоянно играть эту роль.

Была ли измена?

Еще одна причина, которая не озвучивается Диларой, — это банальная измена. Сам Моргенштерн признавался, что когда он стал популярным, то начал мечтать о сексе со множеством женщин. В тот период он встречался с Диларой, но одной возлюбленной ему явно было мало.

Тогда Моргенштерн и предложил своей избраннице свободный формат отношений, но она не пошла на такие условия. В итоге пара рассталась.

Пресытившись случайными связями, Моргенштерн решил вернуться к Диларе. Но она согласилась возобновить отношения только при условии, что Алишер будет хранить ей верность. Музыкант, конечно, согласился.

Недавно эпатажный Моргенштерн опубликовал провокационную переписку с клипмейкером Александром Романовым. В ней Алишер признался, что ему нужны девушки легкого поведения.

В голосовых сообщениях Романов призывал Моргенштерна одуматься и не мечтать о беспорядочных отношениях, а беречь семью. Видимо, эта переписка причинила Диларе боль. Сколько волка ни корми – он все в лес смотрит…

Разошлись во взглядах на рождение детей

В одном из интервью Алишер Моргенштерн признался, что хочет много детей. Но одно дело говорить об этом в интервью, а другое – претворять демографический план в жизнь. Возможно, когда Дилара заговорила о детях, то Моргенштерн ответил, что пока не готов к такому шагу.

А вероятно, могло быть и наоборот. Музыкант заявил, что намерен стать многодетным отцом, а спутница жизни не оценила его души прекрасные порывы. Сказала, что пока хочет заняться самореализацией. Противоречия во взглядах на планирование семьи тоже могли стать одной из причин разрыва пары.

Вмешалась политика?

Ну и в свете последних событий супруги могли сильно поссориться из-за политических разногласий. Теша Тарзана, уроженка Киева Людмила Порывай вообще отписалась от зятя в соцсетях, когда он поддержал российских солдат.

Ну, это, конечно, наши фантазии. А Моргенштерну и Диларе еще предстоит разобраться, почему же они не смогли сохранить семью. Но, может, еще не все потеряно, а?

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