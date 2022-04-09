«Отношения дали трещину после свадьбы»: жена Моргенштерна подтвердила расставание с рэпером

Жена рэпера Моргенштерна Дилара Зинатуллина в соцсетях подтвердила, что рассталась с рэпером спустя всего семь месяцев после свадьбы.
«Наши отношения дали трещину после свадьбы. За время всего брака я поняла, что нельзя построить семью лишь на романтическом и физическом влечении».
Как отметила Дилара Зинатуллина, Алишер – умный человек. Он как губка впитывает все прогрессивные идеи. Жена рэпера поблагодарила музыканта за ту сказку, которую он ей устроил.
Чуть позже Моргенштерн в «Телеграм» высказался о разводе с женой. «Дилара сняла видос и разложила все по полочкам. Умная, взрослая, восхищаюсь», — сказал он.
Напомним, что Моргенштерн и Дилара Зинатуллина сыграли свадьбу в августе 2021 года. С ноября они вместе находились в Дубае. В последнее время супруги часто ссорились.
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