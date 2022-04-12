«Куда не ткни – везде беда»: Максим Фадеев раскритиковал Rutube

По словам продюсера, это все напоминает какой-то бег с препятствиями.

Продюсер Максим Фадеев в «Телеграм» раскритиковал российский онлайн-сервис для хостинга и просмотра видео — Rutube.

«Я хотел поделиться ощущением по поводу Rutube. Столкнулся с каким-то адским непонятным монстром, с которым нельзя договориться. Куда не ткни — везде беда. Это такой бег с препятствиями. Интересно, кто это создавал. Такое ощущение, что работала не верхняя часть туловища, а нижняя». Максим Фадеев

Как отметил Максим Фадеев, ему интересно узнать мнение читателей на этот счет. «Какие у вас ощущения? Что у вас с Rutube? Вы довольны или нет? Над нами смеется весь мир. Это же ваша профессия. Неужели у нас нет талантливых людей. В Америке в долинах сидят наши ребята. Но у нас все непонятно через что. Просто катастрофа. Ребят, что вы думаете на этот счет. Или у меня просто крик души?» — заметил Максим Фадеев.

Напомним, что Максим Фадеев спустя несколько лет объявил о своем возвращении в шоу-бизнес. Он отмечал, что сейчас стало очень много дилетантов.

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