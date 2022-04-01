«На лице не хватает надписи «SCUM»: Фадеев назвал рэпера Face «очередной копией с «Али Экспресс»

По словам продюсера, татуировки на лице музыканта словно из «школьного туалета».

Продюсер Максим Фадеев в «Телеграм» негативно отозвался о популярном в определенных кругах рэпере Face, который не так давно эмигрировал из России.

«Очередная копия с «Али Экспресс» на Lil Peep подала голос! Мне кажется, на его лице с надписями из школьного туалета не хватает еще одной – «SCUM». Максим Фадеев

Отметим, что с английского языка слово Scum переводится, в том числе, как отброс.

Напомним, что Face говорил о своей усталости бороться за каждое выступление в России. Он отмечал, что больше не собирается давать концерты в родной стране.

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